Con síntomas de COVID-19 en Río Blanco, bebé que lucha contra cáncer

Entre la vida y la muerte se debate un niño de tan sólo dos años 11 meses de edad, luego de que presentó síntomas de Covid-19 cuando acudía a consulta al Hospital Regional de Río Blanco para llevar su tratamiento contra el cáncer.





Wenceslao Adame Valdivia, padre del pequeño David Alexander, relató que desde el pasado jueves el niño presentó temperatura pero se le quitó y la noche del viernes volvió a presentarla.





Explicó que lo llevo al Hospital Regional y pasó un filtro sanitario y le dijeron que estaba bien, y el día lunes lo volvió a llevar al Hospital de Río Blanco y lo reviso el doctor Nicolás Vázquez Ruiz, quien le dijo que no tenía temperatura en ese momento, incluso le reviso su estómago y le pidió a su padre que le siguiera dando paracetamol ya que presentaba un resfriado porque sus defensas estaban bajas.





"Le seguí dando el paracetamol como me dijo cada 6 horas y hoy (miércoles) lo traje para que le hicieran estudios porque tenía cita de su enfermedad de cáncer y cuando lo traje le dio un ataque de tos y dificultad para respirar. Ahora está grave y se encuentra intubado en el área Covid del Hospital Regional".





El padre del pequeño quien cumplirá tres años el 17 de Agosto, lamentó que el pequeño se encuentre intubado a un respirador artificial y que no esté siendo atendido con los cuidados debidos en el área Covid-19.





"Quisiera una buena atención para que se ponga bien. Tienen rato que no se da una vuelta aquí desde las 3 pm que lo dejó la enfermera de Oncología, y no ha venido ahorita nadie a verlo y le da temperatura a cada rato".





Por su parte, la Presidenta de la Asociación Orizaba Propone AC. Maria de los Angeles Pires de Diez confirmó este suceso y lamentó que un pequeño de la Familia AOPAC se encuentre en esas condiciones.





"Tristemente ya hablé con el papá y te puedo decir que esto no es una asociación es una familia y todos los papás están muy preocupados y yo también, no me deja de preocupar, estoy dolida estoy con una impotencia muy grande porque sabes que esto que sucedió pudo evitarse, la verdad el papa se lamenta con sobrada razón que el lunes trajo a su hijo que se sentía mal a una cita al hospital tendrá su versión de él y pues no pasaba nada y pasó todo", dijó.





Afirmó que al momento el pequeño se encuentra hospitalizado en el área Covid y con respirador artificial., "Ahora yo lo único que me preguntó, es dónde está el filtro sanitario, qué fue lo que pasó, ósea no lo entiendo, lo que sí te digo no se vale la actitud de irresponsabilidad de las autoridades del Hospital de Río Blanco porque déjate del termómetro que tienen que tener para ingresar estos chiquitos creo que son los más vulnerables en este momento y debió haber un filtró de ingreso hasta para sus quimioterapias".





Puntualizó que la noticia ha sido muy dolorosa para todos los integrantes de está asociación, además de que reconoció el trabajo que hace el doctor Hugo Cabrera y todo su equipo.





Finalmente dijo que AOPAC estará muy pendiente de este caso y de la evolución del pequeño., "Yo ya ya hablé con el papá, ya le expliqué que no solamente tiene mi apoyo".