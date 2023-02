Con protesta y bloqueo, SETSUV exige aumento salarial en Orizaba (+Video)

Debido a que el 4 por ciento de aumento salarial que ofrece la Universidad Veracruzana no les ajusta, más de 350 trabajadores agremiados al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) en la región Córdoba-Orizaba llevan a cabo una protesta y bloqueo escalonado.

Esto a las afueras de la sede de la Vicerrectoría, asentada en Orizaba, límites con Río Blanco.

"Cada año tenemos una revisión contractual o salarial, en este año estamos en la revisión salarial en la cual exigimos aumento del 20 por ciento al salario, la propuesta que nos ha hecho hasta ahorita la Universidad es del 4 por ciento.

"La verdad es que no hay palabras con la inflación, el aumento de costos de cualquier tipo de necesidad que haya crecido, nos rebasa podemos decir a un 10 mil porciento, y no digo cantidades tontas, es la realidad", aseguró el Eldad Ramírez Segundo, comisionado de prensa del Sindicato.

Reiteró que la propuesta de la UV no les ajusta, por eso están protestando y exigiendo el 20 por ciento de incremento.

Afirmó que de no haber una respuesta favorable para las siete de la mañana del jueves 02 de febrero estallará la huelga.

Tenemos un plazo máximo mañana a las siete de la mañana y si no se resuelve estallaremos en huelga está en el diálogo el sindicato y la autoridad de la UV para llegar a un mejor acuerdo".

Puntualizó que a esta protesta se suman un total de 350 trabajadores de base, entre los que se encuentra el personal administrativo, técnico y manual de la zona de Orizaba- Córdoba.

Admitió que este personal de sindicato cuenta con salarios muy bajos; "aunque no lo crea no tenemos unos sueldazos, realmente el personal administrativo, técnico y manual de la UV es de los peores sueldos pagados, no se dice de manera sarcástica, esa es la realidad".

"Lejos comparar un sueldo externo de alguna empresa con lo que se gana en la UV, está rebasado totalmente, el incremento anterior fue de 3.6 por ciento y ahora es muy poco la diferencia; ahora buscamos que siempre nos favorezcan con otras salidas, no nada más con el sueldo.

"Puede haber un incremento a la despensa de hecho están aumentando 50 pesos en una cláusula que existe en el contrato, y si recibirlos en una sola ocasión es nada por eso estamos aquí, porque somos un sindicato pacífico".