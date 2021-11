"Estamos trabajando con la comunidad de San Miguel Pilancón ubicada en el Municipio de La Perla, la cual está muy cerca del Pico de Orizaba y hemos detectado diversas necesidades y una de ellas es que en esta temporada invernal el frío es evidente y al estar tan cerca del Pico, por ello hemos decidido llevar a cabo en conjunto con la Fundación Vivir para Servir y el Club Rotaract Líderes de Tierra Blanca así como también el Club Rotario de Fortín, la "Navidad del Niño Indígena 2021", informó la presidenta de Rotaract Orizaba, Melissa Galán López.

Subrayó que mediante ésta campaña, se busca llevar la Navidad y la alegría de éstas fiestas decembrinas y al mismo tiempo llevar apoyos a este importante sector que se encuentra en el abandono por su ubicación.

Galán López, dijo que a partir de este 24 de noviembre y hasta al 18 de diciembre, se está llevando a cabo la campaña de recaudación de fondos en sí consiste en juguetes (no bélicos, no utilicen pilas y no pelotas), así como ropa abrigadora, principalmente chamarras por esta temporada de frío esperando que toda la comunidad se sume con el lema que utiliza el club rotario "servir para cambiar vidas".

Puntualizó que la meta de recaudación es de 150 a 200 juguetes, al igual número de chamarras en la que se busca apoyar a menores de edad de 4 hasta 12 años de edad.

"Los interesados en contribuir a la causa podrán llevar los juguetes a los centros de acopio: Hotel Ha y Restaurante Las Nieves de los Nieves en sus dos sucursales, Paseo Colón y Aeroparque, además de que pueden contactarlos a través de sus redes sociales.

"La entrega se llevará a cabo en Villas Puerta del Cielo, qué es un centro ecoturístico que está muy cerca de San Miguel Pilancón y a partir de ahí bajan de otras comunidades muy cercanas entonces por eso el número que son 150 a 200 más las familias que bajen".

Afirmó que pese a la difícil situación que enfrentan algunos pequeños, quienes son obligados a ayudar a sus padres en las labores del campo para tener un ingreso en casa, con esta acción se busca llevarles alegría mediante un animador un show de payasos y puedan vivir parte de una festividad tan importante como esta.

Es de mencionar que Rotaract es un grupo de jóvenes que pertenece a Rotary International y se enfoca en el desarrollo de proyectos con servicio social para la comunidad trabajando directamente con casas hogares y comunidades.

La presidenta de Rotaract Orizaba, Melissa Galán López, estuvo acompañada por Aura Magali García Reyes, directora general de la Fundación Vivir para Servir A.C.; Darién Panchardo, tesorero del Club Rotaract de Tierra Blanca; Armando López Macip, Pass presidente y relaciones públicas del club rotario de Orizaba AC; Edgar García Pacheco, información rotaria y rotaract; Alexis Palafox Tirado, vicepresidente:; Mariana Gutiérrez Aparicio de arte y cultura así como Rubí Márquez Alonso, integrante de Rotarac.