Desfilan para concientizar sobre la condición del autismo

Alumnos, padres de familia y educadoras del Centro de Atención Múltiple -CAM- "Dr. José de Jesús González" de esta ciudad, llevaron a cabo un desfile de concientización, al respecto Mirelle Durand Arroyo, supervisora escolar de la zona 304 de Educación Especial, dijo que es necesaria la inclusión a este sector.

Con carteles alusivos del día del Día mundial sobre la concienciación del autismo celebrado el pasado 2 de abril, el contingente caminó en calles principales, en ellos se podía leer: "El autismo no se contagia, la ignorancia sí", "El autismo es parte de este mundo", "El autismo es la prueba de que el amor no necesita palabras", "Un feliz viaje por la vida #DiaMundialdAutismo", "quiero ser feliz no normal", entre otros más.

35 niños con posible autismo

"El autismo es un trastorno poco conocido en el sentido que nos falta concientizar dentro de Misantla, nos falta concientizar a la población en general sobre cómo acercarse, cómo apoyar a esta población entonces estas actividades en el marco del Día de la concientización de las personas con autismo se realizaron actividades como esta marcha, se realizó otra a nivel zona en cinco municipios donde abarca educación especial de la zona 304, se hizo una campaña de carteles alusivos para concientizar".

Finalizó mencionando que dentro de la zona que tiene a su cargo, son al menos 35 alumnos con posible diagnóstico, "nosotros como educación especial abarcamos algunas escuelas, pero la realidad es que no abarcamos un porcentaje muy amplio de escuelas, pero muy probablemente existan mucha más población dentro de las escuelas donde no nos encontramos", dijo.