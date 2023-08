El comisionado estatal del PT señala que la detención del ex alcalde Arturo Herviz Reyes es "extraña"

El comisionado estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, se mostró extrañado sobre la detención del ex alcalde, ex diputado y ex senador Arturo Herviz Reyes, a quien consideró su amigo, asegurando que estás intervenciones de políticos en Veracruz no son una buena señal de lo que ocurre en el Estado.

En conferencia de prensa en la Ciudad de Orizaba, dijo que mientras la ciudadanía en general continúa exigiendo seguridad, el Gobierno del Estado a través de la Policía Estatal y la Fiscalía General que encabeza Veronica Hernández Giadáns, unicamente se dedique a detener políticos.

Reiteró que la intervención de Herviz Reyes, es muy extraña, ya que ha sido tres veces alcalde, diputado y senador, por lo que es un tema jurídico que tendrá que resolver la autoridad competente y que mejor que lo haga en libertad.

Vicente Aguilar considero qué, la autoridad correspondiente debe de dar a conocer cuál es la imputación y los elementos que existen dentro de la carpeta de investigación que causaron que se le girara orden de aprehensión y detención, de lo contrario estarían cayendo en una irregularidad.

En tanto a la detención y presunto encañonamiento al ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que encabeza Cuauhtémoc Zúñiga, consideró que ello se debe aclarar, ya que tampoco es una buena señal.

"Ahí en el caso de Manuel Velasco, yo creo que la Policía debió haber sido más inteligente. Quiero pensar que se identificó, porque también si yo vengo en una camioneta más o menos y me paran y no me paro, pues también causo duda".

Admitió que la Policía Estatal anda muy sensible, quisquillosa, incluso "escamada" al igual que los ciudadanos veracruzanos, "pero si Manuel Velasco se paró y se identificó lo tienen que dejar ir y ese punto se tiene que aclarar, qué fue lo que pasó".

Cuestionado sobre la tercera detención presuntamente indebida en contra del dirigente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, cuando viajaba en su camioneta en la calle de Zaragoza, justo en la parte trasera del Palacio de Gobierno, dijo que ello también debe aclararse, ya que no se puede andar persiguiendo y deteniendo políticos.