Comisión sobre abusos en Veracruz sólo busca golpear al Gobernador: Senador

Por considerar que su creación fue ilegal al no haber sido consultada en la bancada ni votada por el pleno del Senado, por lo menos 30 de los 61 senadores de Morena se reunirán el próximo viernes para desconocer la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz , cuya conformación fue avalada hace un mes por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal .

En respuesta, el líder del grupo parlamentario morenista, Ricardo Monreal, lamentó que estos asuntos se diriman en los medios de comunicación y no internamente, y aclaró que no estaba enterado de la inconformidad de los 30 legisladores.

"Son temas que debemos abordar y para lo cual siempre he mostrado disposición. Tenemos todo el sábado, domingo o lunes; no veo razones para polarizar posiciones ni tampoco para debatir estos temas en los medios de comunicación, cuando son decisiones internas que deben unificarnos, no dividirnos", expresó en un comunicado dirigido a sus compañeros. Afirmó que lo único que ha hecho al frente del grupo parlamentario es darle a cada uno de sus integrantes un trato digno e igualitario.

"Nadie puede señalar un maltrato o una falta de atención de mi parte y tampoco daré motivo para ello, ni ahora ni nunca", puntualizó. El senador Monreal dijo no tener inconveniente para reunirse con su bancada "y deliberemos asuntos generales, entre ellos, el relativo a la comisión sobre el tema Veracruz".

En entrevista, Cravioto aseguró a su vez que se trata de una comisión totalmente ilegal, porque no ha pasado por el pleno y no tiene sustento jurídico. Dijo que los integrantes de la bancada se enteraron de su creación a través de los medios de comunicación y no de voz del coordinador. —¿La idea es desconocer esta comisión? —se le cuestionó. —Sí, es una comisión totalmente ilegal —respondió.

Adelantó que durante la reunión también se discutirá el tema de cómo se procesan las cosas al interior del grupo. "Es importante definir estos temas, cómo vamos procesando las decisiones del grupo y las posiciones del grupo en todos los sentidos (...) para mejorar la forma en que estamos trabajando como grupo".

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desconocen-senadores-comision-sobre-abusos-de-autoridad-en-veracruz