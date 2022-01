No existe una comisión especial en el Senado de la República para investigar su régimen, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al exhibir ante medios de comunicación que la página electrónica de dicha soberanía no la incluye en su directorio de comisiones especiales.

"Han estado engañando a la opinión pública de que existe una comisión; no existe una comisión legalmente establecida en el Senado investigando a Veracruz. Que haya un grupo de Senadores no quiere decir que haya una comisión", precisó en conferencia de prensa, al tiempo que mostró en pantalla la página electrónica referida donde se establecen las comisiones legislativas, y en donde claramente no aparece ninguna relacionada con investigar supuestas violaciones a los derechos humanos en su gobierno.

Indicó que no le preocupa un "fantasma que no existe y con el que están espantándolos a ustedes", señalando a los representantes de los medios; "a mí no, yo estoy aquí tranquilo, para que vean qué tan político ha sido este asunto, tan manejado mediáticamente", criticó.

El Gobernador dijo esperar que los Senadores que promueven esas acciones para investigar a su gobierno ya hayan revisado tanto la Ley Orgánica como el Reglamento del Senado, además de que cuentan con un grupo de asesores jurídicos que les deben orientar al respecto de la conformación de dichas comisiones especiales.

Reiteró que no tiene problema en que se investiguen supuestas violaciones a derechos humanos en su gobierno, pues "el que nada debe nada teme, y además, la verdad nos hará libres", remató.