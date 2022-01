"Tenemos unos fuertes olores a gas y vemos que hay unas pipas ahí haciendo maniobras en el día, y en las madrugas a una nodriza pues al parecer están haciendo trasiego de combustible. La verdad creemos que es un clandestino o no están de forma regular", expuso Raúl, habitante de Campestre .

Detalló que el peligro es enorme pues la zona se encuentra habitado por aproximadamente 25,000 personas y existen iglesias, escuelas e incluso el aeropuerto cerca.

"En un rango de un kilómetro en la zona hay 3 colonias con aproximadamente más de 25,000 habitantes, además de que a 400 metros está la base naval y a 500 metros las instalaciones del aeropuerto, sin contar las escuelas e iglesias y sobre todo que justo enfrente hay una colonia petrolera".

Calificaron de una bomba de tiempo y temen se ocasione una explosión como la de Puebla, pues alertaron, no debería de haber ese tipo de instalaciones por el suelo limitado del lugar.

Por su parte, Alfonso García Cardona, Director de Protección Civil y Bomberos Veracruz, puntualizó que no tenían registro de la gasera, por lo que ya están tomando cartas en el asunto.

"No tenemos registro de esta empresa, lo que quiere decir que están trabajando sin las condiciones que marca la norma de Protección Civil. Necesitamos tener evidencias de cuando estén ejecutando estos actos para actuar conforme a la ley. Hace una semana apenas tuvimos conocimientos de esta empresa por ello no sabemos cuándo haya llegado a Veracruz, por el nombre pareciera que es local, sin embargo no podemos afirmarlo, pero ya hay que hacer algo".

Aseveró que necesitan tener evidencia de cuando estén practicando las acciones inseguras para poder actuar conforme a la ley y no tener problemas.

Dio a conocer que en caso de conseguir las pruebas, dará parte a la Secretaría de Energía para que hagan lo correspondiente en cuanto a las sanciones.