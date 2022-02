"Ya no sabemos qué hacer porque se le llama a la policía y no van; es cierto que la colonia está en la orilla pero eso no tiene nada que ver. Antes los municipales iban pero los de la estatal no van.

"Lo peor de todo que somos varias mujeres las que vamos a trabajar la centro, y no queremos que nos pase nada, porque como anochece temprano se ven muchachillos tomando o fumando, son groseros".

Noticia Relacionada Vuelca tráiler en carretera a Vega de Alatorre; fallece operador

Esta colonia está ubicada justo a la salida de la localidad de La Capilla Morelos, es una de las tantas que no cuentan con servicio de alumbrado público y sus calles son terracerías; es un lugar propicio para que los delincuentes puedan hacer sus fechorías e ir a otras localidades; "literalmente es un callejón sin salida".