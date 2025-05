Colectivos de desaparecidos realizan difusión en región de Orizaba; buscan a José Antonio

Este martes, integrantes de los colectivos Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos y Buscando Nos Encontramos Córdoba realizaron una jornada de difusión y volanteo con el objetivo de obtener información sobre el paradero de José Antonio Aguilar Hernández, quien desapareció el 21 de septiembre de 2020 en el municipio de Amatlán de los Reyes.

Olga Lidia Salazar, representante e integrante de los colectivos, destacó que estas acciones forman parte de una jornada regional que recorre diversos municipios como Río Blanco, Camerino Z Mendoza, Huatusco y zonas aledañas, con la esperanza de que alguien pueda aportar datos que ayuden en la búsqueda.

"Estamos aquí porque no hemos dejado de buscar a nuestros familiares. No los buscan las autoridades, pero nosotros no los olvidamos. Ellos nos siguen haciendo falta", declaró Salazar.

También te puede interesar... Piden UV y UPAV que leyes sobre desaparición generen resultados

La representante señaló que actualmente alrededor de 30 personas integran el colectivo, todos familiares de personas desaparecidas, algunos casos incluso con hasta cuatro integrantes desaparecidos en una sola familia. La mayoría de las familias son originarias del estado de Veracruz, entidad que enfrenta una grave crisis de desapariciones forzadas.

Salazar también denunció la lentitud institucional y la falta de compromiso de las autoridades encargadas de la búsqueda. Recordó el caso de una joven desaparecida en Poza Rica, cuyos restos fueron localizados por los propios familiares, luego de que la Fiscalía realizara una búsqueda parcial y sin seguimiento adecuado.

"Nosotros tuvimos que entrar al terreno. Desgraciadamente, encontramos a la niña sin vida, pero eso nos dejó claro que si queremos resultados, muchas veces tenemos que hacer el trabajo por nuestra cuenta", lamentó.

Asimismo, denunció que en administraciones pasadas enfrentaron trabas por parte de funcionarias como Brenda Cerón, entonces encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, y Fernanda Figueroa, jefa de búsqueda en esa misma administración, quienes se negaban a brindarles apoyo.

Destacó que la situación en Veracruz sigue siendo crítica. Zonas como el puerto de Veracruz, Tuxpan, Poza Rica, Córdoba, Amatlán y Orizaba son consideradas focos rojos por el alto número de desapariciones. Según datos recabados por los colectivos, en algunos municipios llegan a reportarse entre dos y tres desapariciones al día, aunque muchas no se denuncian por miedo o amenazas.

A pesar de la indiferencia institucional, las familias no pierden la esperanza.

"Hoy estamos aquí con nuestros propios medios, haciendo lo que a las autoridades les corresponde, porque ellos no les hacen falta a ellos, pero a nosotros sí", concluyó Salazar.