Colectivo pide reorientar programas sociales para 'quienes lo necesitan'

El presidente del Colectivo Social por México (Cosome), David González Rojas, consideró que es necesario que en la entrega de los programas sociales se reorienten y esos apoyos se dirijan a quienes realmente lo necesitan, ya que a la fecha esto no es así.

"Habría que seguir cuidando los filtros, donde haya gente que no necesita realmente el programa y donde hay gente que no lo tiene. Es algo complicado porque los jóvenes que tienen el encargo de hacer las encuestas, pues a ojo de buen cubero se ve que hay gente que no necesita de la ayuda, entonces eso lo tiene que ver el gobierno federal", indicó.

Agregó que a más de un año de la pandemia del COVID-19 hay una sobrecrisis entre las familias, pues esa situación tomó a todos por sorpresa y hay muchos con un pie literalmente en la calle.

Resaltó que mucha gente ya venía arrastrando problemas económicos y anteriormente la gente empeñaba sus alhajas, sus relojes, luego sus enseres domésticos, herramientas, y hoy ocho de cada 10 están "súper endeudados".

Señaló que a la fecha hay sectores que todavía no están a su capacidad, desde artesanos, campesinos, productores del campo, que siguen esperando a que se reactive la economía a nivel nacional porque junto con sus familias están en una situación de sobrevivencia.

Agregó que hay madres solteras y personas adultas que no tienen ningún apoyo del gobierno, por lo que sería oportuno redirigirlos para llevarlos a donde hay esa necesidad.