Colectivo feminista en Orizaba rechaza violencia política hacia mujeres

Mujeres integrantes del colectivo feminista Cihuatlahtolli lamentaron que siga ejerciéndose violencia política en contra de las mujeres y que sin importar pasar por encima de su dignidad, las obliguen a callar la violencia de la que son objeto.

Esto luego de ser evidenciados políticos ejerciendo misoginia y actitudes machistas, como lo ocurrido recientemente con la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Zacatecas Rocío Moreno, en donde el abanderado a la gubernatura por Morena, David Monreal, le toca los glúteos y que en el mismo video se observa reacción de la misma, y quien posteriormente sale a decir mediante un vídeo que no fue intencional.

"Son lamentables los hechos que hemos visto en los últimos días respecto de algunos candidatos y sobre todo también algo que nos preocupa bastante es la misma declaración que hace la víctima del ataque de este señor Monreal al salir en un video y decir que ella no se sintió agraviada, que fue meramente accidental cuando el video da cuenta de otra cosa", informó la abogada del Colectivo Feminista, Luz María Reyes Huerta.

Subrayó que es preocupante, el poco conocimiento que tienen las mujeres respecto del tema de qué es violencia hacia su mismo género y en el caso de la candidata, no es desconocimiento si no más bien, la utilización de los partidos de las mujeres para justificar lo injustificable, "definitivamente no es justificación para la acción y las mujeres tendríamos todo el derecho e integrantes de partidos políticos de emprender las acciones que creyeran correspondientes a sus derechos".

Reyes Huerta insistió en que quedó en claro que al interior del partido hay una campaña para obligarlas para anteponer la propia dignidad de la persona al ser agraviada a los intereses del partido; a la par los partidos se han quedado muy cortos en particular los de Morena aunque muy posiblemente esto ocurre con los demás en donde impera el patriarcado obligando a las mujeres realizar este tipo de acciones.

"A pesar de que las que realizan el mayor trabajo político al interior de los partidos son las mujeres y las que votan en un mayor número también lo son en las elecciones, eso nos daría una idea del poder que pudiéramos tener y que sin embargo no hemos descubierto ni hemos aprovechado".

Manifestó que por ello, es que lamentablemente se ven esas actitudes en algunos de los candidatos y que ya le tocó en otro momento al que fue secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán por violencia doméstica y que después de dos años se logra hacer justicia y en donde la víctima fue su esposa, saliendo lo a defender el ex gobernador Miguel Ángel Yunes y que también forma parte de la complicidad patriarcal que hay en todos los partidos.

Por último hizo el llamado es que las mujeres no permitan ser acalladas y pisoteadas en su dignidad por intereses políticos de quienes hoy buscan el voto ciudadano.