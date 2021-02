Coetzala: 7 muertes por COVID-19 en una semana; pobladores, molestos

Un total de 7 personas han fallecido por COVID-19 en el municipio de Coetzala tan sólo en esta semana, tres de ellas este mismo domingo, ante lo cual pobladores expresaron su molestia por lo que consideran un nulo trabajo preventivo de las autoridades municipales y el área de Protección Civil.

"Este domingo murieron 3 personas: Severo Enríquez García, de 35 años; Armando Cervantes Salamanca y Platón Cervantes Salamanca. Severo y Armando fallecieron en la mañana y Platón en la tarde, pero ayer murió la mamá de Severo y la verdad es que no hay trabajo de las autoridades, luego de los problemas que hubo con el nuevo alcalde y las ediles no hubo nada", indicaron habitantes de ese lugar.

Señalaron que el presidente municipal les quitó las comisiones a las síndica y regidora, mientras otros funcionarios mejor renunciaron, porque no los dejaba trabajar, como el director de Protección Civil, Marciano, pero mejor éste al ver la situación que hay se puso a trabajar por su cuenta con el apoyo de una asociación civil y andan en las calles sanitizando e informando a la población que la autoridad.

Destacaron que la situación en el municipio está muy crítica, la enfermedad parece haberse salido de control.

"El alcalde no quiere hacer nada, sabemos que no da recursos para nada, no hay apoyo con oxígeno para los enfermos o medicamentos y a quienes han acudido se los ha negado", indicaron.

Los pobladores mencionaron que el municipio es muy chico, toda la gente se entera de lo que pasa, por lo que entre vecinos están pidiendo unirse y apoyar económicamente a las familias que están padeciendo con un enfermo o con un fallecido por COVID-19 conforme a sus posibilidades.

También, hicieron un llamado a los gobiernos estatal y federal a que volteen sus ojos a este municipio y que se actúe de alguna forma para evitar que empeore la situación.