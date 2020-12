Coatzacoalcos baja la guardia ante el coronavirus

De una manera irresponsable, muchas personas que acuden a realizar sus compras en la zona aledaña al Mercado Morelos, están bajando la guardia en torno a las medidas preventivas para evitar contagios, por lo que se les puede ver sin cubre boca, mascarillas, así como productos desinfectantes.

No sólo se puede ver a la gente que compra, también a las que venden y que decir de algunos trabajadores del volante, donde se han registrado varios casos de ruletero contagiados con el virus del SARS COV2.

Un recorrido realizado en esa zona, se pudo observar y registrar a través de las imágenes del fotorreportero Carlos Heredia, donde muchas personas han relajado las medidas sanitarias, aún cuando Coatzacoalcos sigue dentro de los primeros municipios con mayor número de casos registrados.

El propio doctor Hugo Lopez Gatell Ramírez realizó un exhorto para no relajar las medidas sanitarias, por lo que no se deben realizar fiestas ni reuniones, cosa que no se cumple en varios lugares ya que durante el sábado se pudo observar fiestas en varias partes del municipio.