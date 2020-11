Clústeres del CIIT, una buena noticia más para Coatzacoalcos: Amado

El anuncio de los cinco clústeres industriales en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), representan una buena noticia para la región sur tras haberse firmado un convenio de colaboración de la Universidad Veracruzana (UV), reconoció el diputado local por Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica al brindar su segundo informe de labores.

“Me da mucho gusto haber atestiguado el convenio de colaboración de mi Universidad Veracruzana y el Corredor Interoceánico, creo que la suma de esfuerzos de Rafael Marín y Sara Ladrón de Guevara sin duda va a tener un reimpulso para la región, no solamente que se puedan aperturar nuevas carreras… me parece que ésta es una buena noticia para la región, espero que los convenios con cada una de estas actividades tenga buenos frutos, pero lo que más me pone contento es que la universidad tiene una gran infraestructura”, indicó Cruz Malpica.

El diputado urbano local por el Distrito 29 rindió este sábado su segundo informe de manera virtual ante la contingencia por Covid-19 que impide realizar actos masivos a fin de evitar contagios.

En esta actividad Cruz Malpica destacó la reforma arponada que extiende la competencia de asuntos laborales a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los apoyos y gestiones otorgados en la contingencia sanitaria, así como el seguimiento a programas operativos para cristalizar el CIIT, mismo que el legislador atestiguó la semana con la firma del convenio con la UV.

“Creo que es una pieza más, nadie de la seriedad de la Universidad Veracruzana se involucra en un proyecto que no tenga ninguna viabilidad. El presidente de la República ha dicho que terminó una fase de sus proyectos, es la fase de ajustes legales y normativos, y que ahora va a destinar más acción gubernamental a los proyectos prioritarios y sin duda uno de los proyectos prioritarios es el Corredor Interoceánico”, detalló Amado Cruz.

El diputado adelantó que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer sobre la segunda parte de inversiones de la iniciativa privada en diversos proyectos federales como una estrategia para la reactivación económica.