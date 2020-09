Club Rotario entregó caretas y cubrebocas en Orizaba

Con el fin de concientizar a la población de que la pandemia continúa y no hay que bajar la guardia, el Club Rotary Internacional entrega caretas y cubrebocas, señaló el gobernador del distrito 4185, Sergio Cruz Castañón.

"Lo más importante es generar conciencia para que los ciudadanos no bajen los brazos y no digan: ya se acabó, porque no se ha acabado, está todavía muy fuerte la situación", expuso.

Cruz Castañón indicó que las autoridades pueden estar diciendo todos los días datos de la enfermedad, pero si la población no se cuida esto no va a acabar.

Agregó que además de las afectaciones que ya ha dejado la pandemia, se estima que viene una situación económica más crítica aún derivado de ello, por lo que desde Rotary International se está generando subvenciones en cuatro puntos para ayudar a la gente que más lo requiera.

Expresó que ellos tienen una premisa fundamental que es la de no regalar el pescado, sino enseñar a pescar, pero en esta situación se están viendo cosas muy complicadas para la gente, por lo que desde su trinchera estarán trabajando y generando proyectos para que no le impacte tanto.

Cruz Castañón mencionó que se está laborando con los bancos de alimentos en varias zonas del país, por ejemplo Morelos, que es una zona que se ha visto muy afectada.

Agregó que en Ixtapa Zihuatanejo también se llevarán despensas y toda esa labor se hace de la mano de las autoridades, pues es una colaboración de ganar-ganar en la que se necesita de la participación de todos para ayudar al pueblo.