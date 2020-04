Clausuran sucursales de Contino y Crediland en Orizaba por desacatar medidas

Por no cumplir con las disposiciones establecidas por el ayuntamiento para que en las tiendas comerciales los empleados usen cubreboca y se cuente con gel antibacterial, las tiendas Contino y Crediland, esta última de Elektra, fueron clausuradas.





De acuerdo con el personal de Desarrollo Económico del ayuntamiento, esta acción se enmarca en el acuerdo de acciones extraordinarias para atender la emergencia por el SARS-Co-V2, del 27 de marzo pasado, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.





Conforme a ese decreto, los comercios no prioritarios tendrían que cerrar por la contingencia.





Quienes incumplan con la disposición se hacen acreedores a amonestación y multa, la cuál puede llegar hasta los 5 mil días de salario mínimo.





En el caso de los dos establecimientos comerciales señalados, se indicó que no sólo son no prioritarios, sino que en su operación no se toman en cuenta las medidas preventivas, como es contar con gel antibacterial y uso de cubrebocas por parte del personal.