Clausuran local de telefonía en Acayucan por incumplir medidas de sanidad

El gobierno municipal de Acayucan a través de la dirección de Comercio y personal jurídico clausuró un local de telefonía celular cuyo personal presuntamente incumplió con las medidas sanitarias para la prevención del Coronavirus.

Información recabada por Diario del Istmo a través del personal del área de Comercio señala que aproximadamente a las 15:00 horas personal del gobierno local procedió con la clausura del local dedicado a la venta y reparación de celulares ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria entre Hilario C. Salas y Moctezuma de la zona centro bajo el argumento de no guardar sana distancia entre los empleados, no portar cubrebocas ni gel antibacterial.

Como se recordará desde el pasado lunes 27 de abril, el ayuntamiento de Acayucan que preside Cuitlahuac Condado Escamilla difundió en redes sociales un comunicado en el que exhortaba a los ambulantes, mercados municipales, canasteras, comercios fijos y semifijos, establecimientos comerciales, boleros, rasperos, verdulerías, empresas, similares y todo aquel negocio que interactúe de manera directa con la ciudadanía a cumplir con el uso obligatorio de cubrebocas, de lo contrario a partir del día 29 serían clausurados con base en el artículo 49 fracción IX de la Ley Organica del municipio libre.

Lo anterior como parte de las "acciones solidarias" que emprendió este municipio a fin de combatir la propagación del COVID – 19.

Cabe hacer mención que actualmente el municipio de Acayucan hasta el corte de este lunes permanece con cuatro casos confirmados de COVID – 19 y tres sospechosos.

Es preciso mencionar que de momento se desconoce si el local que fue clausurado abrirá tras el pago de su multa o permanecerá en esa situación.

Sin embargo, lo que sí es un hecho es que en Acayucan, a decir de los comerciantes, las grandes empresas no han acatado dichas instrucciones y mucho menos las sucursales bancarias que lucen abarrotadas sin que hasta el momento sean sancionados.