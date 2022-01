Por su parte, la contadora Mercedes Salcedo, habitante del municipio de Ixhuatlancillo, indicó que "me parece una buena decisión por la seguridad de la población por la pandemia, pero a la vez el imponer multas se escucha antidemocrático. Más bien sería poner a conciencia de la ciudadanía por el bien de ellos y sus seres queridos el uso del cubrebocas para acabar con esta pandemia y evitar que siga muriendo la gente".

Jesús Ramón Espinoza, vecino del municipio de Ixtaczoquitlán que trabaja en el municipio de Orizaba, opinó que dicha medida "es buena, porque es una manera de hacer más consciente a las personas del uso del cubrebocas tanto para que se cuiden ellos como para proteger a los demás. Es una forma de respetar tanto la salud de otra persona como la tuya".

A su vez, el señor Enrique Rojas, habitante de Río Blanco, opinó que "es una iniciativa algo rigurosa, pero tal vez necesaria por la actitud de la población, no hacen conciencia del problema, se sigue contagiando la gente y muriendo. Estoy de acuerdo en que primero se les haga la invitación a todo aquel que circule en Orizaba y se dé un plazo para empezar a aplicarles una multa por tercos, y que no fuera una cantidad gravosa, creo no se trata de sacar una ventaja económica, más bien una medida de prevención contra esta epidemia que no se acaba".

Reconoció que hay irresponsabilidad y terquedad de algunos para no cuidarse debidamente.

No obstante, consideró que debe haber congruencia para que el ayuntamiento no organice eventos en donde se pueda aglomerar la gente y también se debería mantener un bajo aforo en establecimientos como bares, pues algunos sitios en Orizaba se ven "a reventar".

Agregó que si el ayuntamiento impone esa medida, también que se pongan algunos límites, por ejemplo si un ciudadano va en su vehículo sin cubrebocas, que no se les quiera multar.