Ciudadanos deben buscar candidatos con visión: MC

A pesar de que el gobierno estatal está acomodando "todo a modo" para intentar ganar en las próximas elecciones no lo logrará, pues en las pasadas Morena alcanzó apenas 17 ayuntamientos de 212 "y hoy mucha gente ya se dio cuenta de que no están gobernando bien", señaló Sergio Gil Rullan, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.

"Hemos ido contra sus reformas en el Congreso porque en medio de una pandemia que tanto vulnera a las personas, que tenemos miles de muertos a nivel nacional y Veracruz no es la excepción, que fuimos de los últimos en empezar con los casos del covid y ahora somos de los primeros lugares, se ponen a reformar la ley electoral a su conveniencia, pero no legislan a favor de las y los veracruzanos", remarcó.

A pesar de las "triquiñuelas" que quieran hacer, dijo, no van a ganar, pues durante el 2019, con el 70 por ciento de la aprobación para Andrés Manuel López Obrador, ganaron ocho de 60 municipios "y no se trata de los partidos, sino que en las elecciones municipales lo que se juega es el cariño y la cercanía de la gente, por eso los candidatos son los más importantes".

Consideró que a la gente ya no la engañan, porque se ha dado cuenta que les quitaron muchos programas y los que hoy funcionan no les están llegando; "por ejemplo el Procampo, que con todo y las deficiencias que pudiera tener ayudaba a muchos hombres del campo, pero hoy, con Sembrando Vida no se tiene un programa eficiente de reforestación y no se están controlando problemas como la tala clandestina".

Destacó que lo que los ciudadanos deben ver en las elecciones qué candidato es el que tiene visión, no solo alguien que llegue a tapar baches "porque esos sobran".

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano estuvo en gira de trabajo por la zona centro para tomar protesta a los comisionados municipales de cada partido.