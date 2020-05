Cierre del centro en Orizaba afectó a comercios: Canaco

Aunque se considera que la medida que tomó el ayuntamiento de blindar el centro de la ciudad fue muy buena para evitar se incremente el número de posibles contagios por COVID-19, para el comercio fue muy malo, pues se cayó el repunte que esperaban de ventas, indicó Francisco Jiménez Haces, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Orizaba.





Mencionó que aunque la colocación de vallas en el primer cuadro de la ciudad no era para impedir el paso de la gente, sino únicamente para restringirlo a fin de que llevaran cubrebocas, sí causó un efecto negativo.





"La gente se puso muy nerviosa cuando empezaron a cerrar y ya no entró. Yo fui a darme una vuelta y las personas ya no pasaban, veían las vallas, veían que había una persona con un traje protector y no pasaba", comentó.





Jiménez Haces indicó que al menos en lo que se refiere a los comercios del primer cuadro sí les pegó esa medida y con ello no cree que se llegue a las expectativas de repunte que se tenían por el Día de las Madres, que estimaban en un 10 a 30 por ciento.





Refirió que la decisión que tomó el ayuntamiento para la pandemia fue buena, pero para el comercio fue bastante mala, esto se hubiera hecho el lunes, no el viernes, para que se alcanzara ese porcentaje de repunte que se esperaba y que hubiera ayudado mucho.





Agregó que la próxima semana comenzarán a sacar cifras de cómo estuvieron las ventas del 8 al 10 de mayo pero no cree que se haya alcanzado ese incremento en ventas al menos en la zona vallada.





El presidente de la Canaco indicó que en esta fecha los giros más beneficiados son los de restaurantes, florerías, tiendas de regalos y todo lo de souvenirs, por lo que aún se tendrá que ver cómo les fue a los que están fuera de ese perímetro.





Respecto a la posibilidad de que se extienda el periodo de restricción en el centro de la ciudad, indicó que sí se considera les pegará, pues quizá quienes tienen que ir a sus trabajos y realizar una actividad se acostumbrarán a ver todo así, pero los que caminaban por la Oriente 4 para hacer una compra y los demás comercios, sí verán que llega menos gente a sus locales.