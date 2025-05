¡Checate! IMSS Veracruz anuncia campaña de mastografías

Con el propósito de fomentar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte reitera la invitación a las mujeres derechohabientes de 40 a 69 años a asistir a la campaña de mastografías.

En ese sentido, el epidemiólogo José Artemio Cruz López, coordinador auxiliar médico de Salud Pública, compartió la programación en que los módulos acudirán a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales:

- Del 2 al 5 de mayo en la UMF No. 45 de Misantla y UMF 70 Tres Zapotes

- Del 5 al 7 de mayo en la UMF No. 47 de Álamo

- Del 5 al 14 de mayo en la UMF No. 17 de Coatepec

- Del 6 al 8 de mayo en la UMF No. 35 de Santiago de Tuxtla

- Del 8 al 13 de mayo en la UMF No. 59 de Tantoyuca

- Del 9 al 16 de mayo en la UMF No. 51 de Ángel R. Cabada

- Del 15 al 19 de mayo en la UMF No. 52 de Naranjos

- Del 15 al 30 de mayo en la UMF No. 10 de Xalapa

- Del 19 al 28 de mayo en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 50 de Lerdo

- Del 23 de mayo al 6 de junio en el HGSZ No. 26 de Tuxpan

- Del 2 al 6 de junio en la UMF No. 31 de Alvarado

- Del9 al 13 de junio en la UMF No. 73 de Poza Rica

Del mismo modo, los días 6 y 7 de mayo en la UMF No. 44 de Tlapacoyan; 8 y 9 de mayo en la UMF No. 43 de Altotonga; el 14 de mayo en la UMF No. 60 de Platón Sánchez; 20 y 21 de mayo en la UMF No. 49 de Cerro Azul; el 22 de mayo en la UMF No. 48 de Tamiahua; y los días 29 y 30 de mayo en la UMF No. 20 de Salta Barranca,

Cabe resaltar que las pacientes deben asistir bañadas y con ropa de dos piezas, es decir, blusa y pantalón o blusa y falda; sin aplicar talco ni desodorante ya que estos interfieren con la claridad de los resultados; el estudio tarda aproximadamente 15 minutos y el personal de salud les informará cuándo y dónde se entregarán.

El doctor Cruz López señaló que el horario de atención es de 08:00 a 18:00 horas y exhortó a las mujeres a realizarse este estudio, especialmente a quienes tienen más de 2 años sin llevarlo a cabo o nunca lo han hecho.

Puso a disposición de las derechohabientes los mastógrafos de las UMF No. 66 y del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 en Xalapa; UMF No. 61 y de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama en Veracruz, HGZ con Medicina Familiar No. 28 en Martínez de la Torre y HGZ No. 24 en Poza Rica.