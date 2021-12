Al menos 20 locales en la calle Rojas, en pleno corazón de Misantla , no cuentan con una tarifa de luz estable. Sin embargo, algunos comercios cuentan con aparatos que consumen mucha energía eléctrica y algunos otros sólo tienen lo básico. Pero sus recibos no cuentan con el precio del kilovatio hora.

Los afligidos comerciantes, en víspera de la Navidad, creen que sus ingresos pueden ser perjudicados debido a que las pocas ganancias que se generan durante estas fechas decembrinas son pocas. A ello se añade que la pandemia del SARS-CoV2 aún está presente y las ventas no repuntan.

Al menos en una tiendita que ocupa un refrigerador, un ventilador y 5 lámparas, el cobro llegó de 493 pesos. En contraste, algunos comercios con más aparatos electrodomésticos pagan 82.92 pesos. "No sabemos si realmente es una lectura que hacen o lo ajustan en las oficinas, porque no es posible que se nos cobre tanto, además que como ve aquí ni se ve o no aparece cuánto nos cobran por consumir la luz. El problema mayor es que ni podemos poner una queja porque no hay ni Profeco y aquí los más amolados somos nosotros. Poco ganamos y todavía con esto, que ninguna autoridad nos defienda", lamentaron.

Noticia Relacionada Primer festival del globo en Misantla, todo un éxito

Si bien desde hace unos meses no ha dejado de crecer el malestar en Misantla por el estratosférico aumento del precio de la electricidad, hasta persiste desigualdad en las facturas de los particulares.

A los comerciantes en sus últimas facturas eléctricas se ha ´agigantado´ el costo. La escalada de récord del kilovatio-hora ha representado hasta pesos de más. Hay consumidores que incluso han estado pagando menos.