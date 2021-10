Conductores señalan que han hecho servicios a la ciudad de Córdoba, y al pasar por retén el personal de Transporte Público les pregunta si ya se fueron a vacunar.

"Por decir me piden mi licencia y me preguntan ´¿ya te fuiste a vacunar?´ Pues ya, ya me pusieron las dos dosis, traigo aquí mi comprobante de vacunación ahora sí, como los cachorros", comentó uno de los taxistas quien se ha visto en esa situación.

Sobre este tema, Jairo Guarneros Sosa, asesor de agremiados de la asociación GRITO, reconoció que le han comentado esa situación, por lo que ya preguntó con delegados y señalaron que no hay una orden para que se solicite el comprobante de la vacuna.

Comentó que cree que sólo es una manera en que "algunos elementos de esa corporación están intentando extorsionar" a los trabajadores del volante.

"Es muy fácil decirles que les muestren su constancia de que ya están vacunados, lo cual es lógico que nadie lo ande trayendo porque no está considerado algo obligatorio", apuntó.

Guarneros Sosa invitó a los taxistas a que no se queden callados y en caso de que los intenten extorsionar con esa excusa lo denuncien.

Mencionó que un compañero le comentó que un elemento, al parecer de Tránsito en Córdoba, pretendió sancionarlo porque no llevaba cubrebocas.

Destacó que si bien está de acuerdo en que se debe cumplir con todas las medidas de prevención, no tiene por qué ser un elemento para sancionar o extorsionar a estos trabajadores que además siguen sin estar muy bien por la situación de la pandemia.