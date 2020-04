Cerrarán área de pescadería en el mercado Solidaridad de Mina

A pesar de que los locatarios introductores de pescados y mariscos del mercado Solidaridad, no están obligados por el momento a suspender actividades porque su producto es de los esenciales, como medida de prevención acordaron cerrar a partir de este lunes el área de pescadería en donde trabajan, y reabrir el próximo sábado.

La locataria Romelia Pérez Alor comentó que a petición de las autoridades municipales y por consenso del conjunto de introductores de pescados y mariscos, se acordó cerrar por cinco días el área porque les parece razonable, ya que no quisieran que alguno se enfermara y por lo cual tuvieran que cerrar por más tiempo y padecer mayores pérdidas.

Y en ese mismo tenor informó el representante de locatarios del mercado Solidaridad, Mario Hernández Rodríguez, quien solicitó a las autoridades su apoyo para que en esos cinco días se procure la seguridad del inmueble, indicando que son alrededor de 250 locatarios, otros 300 aproximadamente de la plazoleta, además de pescadería.

Pero por otra parte hay un segmento de locatarios que no están en la misma disposición de suspender actividades porque dicen que no tienen otra forma de sobrevivir, y que sería conveniente que a través del gobierno, sea federal, estatal o municipal, se ofreciera algún tipo de apoyo; además consideran que no existe fundamento legal para obligar al cierre como se ha estado diciendo y "amenazando con meternos a la policía estatal".