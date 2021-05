Cero corrupción en IMSS Veracruz sur: delegada

La nueva titular del IMSS en Veracruz Sur, María Magdalena Chiquito Rivera, señaló que a su llegada a la coordinación continuará con la política de cero corrupción para sancionar cualquier situación irregular en la institución.

"La instrucción es no corrupción, honestidad absoluta", remarcó la médico al mencionar que al momento se encuentra haciendo un diagnóstico situacional.

Mencionó que a su llegada a la institución, hace dos días, ha visto que hay las necesidades normales derivadas de la pandemia, pero está trabajando en ello.

"El objetivo de trabajo es garantizar la salud de los derechohabientes y trabajar unidos con todas y cada una de las clínicas que tenemos en toda el área, con todos los sectores gubernamentales trabajar en equipo, sumar esfuerzos por el bien del estado y de nuestro país", indicó.

Para ello, destacó que busca continuar con la lucha por los derechohabientes, los trabajadores y por ello se busca hacer esa labor conjunta.

Sobre la demanda del personal para ser inoculados, indicó que debe vacunarse a toda la población, no nada más al sector Salud, pues el COVID-19 es un virus mortal, entonces hay que cuidarse.

Mientras esto ocurre, apuntó, se deben mantener las medidas preventivas que se han marcado.

Sin embargo, destacó, es preocupante ver que muchas personas no usan cubrebocas, no hacen el lavado de manos o mantienen sana distancia, que son protocolos que han dado resultados no sólo a nivel de México, sino a nivel mundial.

Recordó que la vacuna no va a curar, solo a prevenir que no se complique esa patología tan grave, pero si se tiene la vacuna y no se cuida, no servirá de nada.