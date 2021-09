En lo que va del año no se ha sabido de ningún caso de COVID-19 entre los internos en el Cereso de Amatlán, indicó Manuel Antonio Sánchez Hernández , delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDH ) en la región.

Recordó que actualmente sigue sin haber visitas en ese lugar como antes de la pandemia, ya que se hacen en locutorios y el personal es muy cuidadoso con las medidas preventivas.

"Ahí tenemos que ir nosotros bien resguardados con careta, cubrebocas, guantes, pero no para no infectarnos nosotros, sino a ellos, porque en el Cereso no ha habido un caso reportado de covid", mencionó.

Sánchez Hernández recordó que cada año se hacen al menos tres visitas a las cárceles preventivas para verificar las condiciones en las que se encuentran, y esas supervisiones incluyen también al penal de Amatlán.

Mencionó que en las cárceles preventivas se revisa que cuenten con colchonetas y algo para abrigarse, aunque en general son pocas horas las que pasan las personas que ingresan.

Resaltó que algo que se ha recomendado es que haya cámaras de control interno para supervisar qué está haciendo la persona y evitar que le suceda algo mientras está ahí.

Indicó que los ayuntamientos en general han cumplido medianamente bien con las recomendaciones que se les hacen.

Recordó que algunos municipios no cuentan con cárcel preventiva porque la seguridad está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, como es el caso de Mendoza.

El delegado de la CEDH en la zona indicó que en general las autoridades tanto municipales como del Cereso tienen un trato de respeto hacia la comisión cuando acuden a hacer supervisiones o alguna diligencia por alguna queja.