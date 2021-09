Dijo que en seis días los servidores de la nación recorrieron todos los sectores altamente vulnerables y marginadas en los tres municipios conurbados que registraron afectaciones.

En Tihuatlán, el personal visitó 84 localidades; en Coatzintla las 26 zonas rurales y en Poza Rica los sectores más rezagados para inscribir a las familias afectadas en el programa que se encargará de distribuir apoyos a las personas afectadas.

Olvera Andrade aclaró que durante los recorridos en algunos lugares no encontraron a los ciudadanos en sus hogares; algunos por cuestiones laborales u otras circunstancias no lograron localizarlos, por lo que no fueron inscritos a la lista de beneficiarios.

Aseguró que para solucionar esta situación buscarán "otras alternativas" para lograr que los damnificados reciban la ayuda.

Sobre la manifestación que realizaron vecinos de Coatzintla y Poza Rica frente a la delegación regional, afirmó que las personas son utilizados por ciertos políticos que solo buscan "dañar y denigrar" el trabajo que desempeñan las dependencias.