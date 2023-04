Realizan en Orizaba caminata en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo

Con una caminata por las principales calles de Orizaba, familiares y amigos de personas con autismo conmemoraron el Dia Mundial de la Concientización de este trastorno

Con carteles, prendas y globos de color azul, el cual se ha utilizado como un símbolo del autismo, los asistentes caminaron por la avenida Oriente 6 de la altura de la iglesia de Los Dolores, hacia el Poliforum Cultural Mier y Pesado.

Los ciudadanos portaron carteles con mensajes como "Soy mamá de un niño Autista", "Soy amigo de una persona Autista", "Para entender el autismo no se necesitan fórmulas, se necesita amor, entre otros".

Al término de su caminata, los asistentes se tomaron una foto en las escalinatas del Poliforum.

Sobre este trastorno, la doctora Perla Edith Miranda Alamillo, neuróloga pediatra adscrita al Hospital General Regional de Orizaba (HGRO), explicó que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas.

Detección a tiempo

Explicó que el trastorno aparece antes de los tres años y puede durar toda la vida, aunque los síntomas pueden mejorar con el tiempo, pero además es necesario buscar atención médica, porque estas personas también tienen problemas como la ansiedad, depresión o trastorno de déficit de atención.

Mencionó que si se detecta que el menor evita el contacto visual, no responde cuando lo llaman por su nombre, no muestra expresiones de felicidad o tristeza y tiene dificultad para hacer amigos no muestra interés en conocer a otra persona, es importante llevarlo al médico para contar con un diagnóstico temprano.