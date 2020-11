Celebraciones católicas, aplazadas por pandemia

Los sacramentos como confirmaciones y primeras comuniones se han visto postergados por los católicos, debido a la enfermedad de un familiar o bien por la muerte de un ser querido a causa del COVID-19.

"Tenemos familias que se detuvieron con el sacramento por cuestiones de enfermedad, se enfermaron y algunos fallecieron y algunos dicen ´no estamos en ánimo´, entonces quienes dicen que no hay que saber escuchar por qué no", informó el coordinador de la dimensión de Catequesis en la Diócesis de Orizaba, Javier Yael Cebada Tejeda.

Señaló que a esta situación se le agrega la pérdida de trabajo de los padres de familia y la demanda que existe para poder solventar los gastos de primera necesidad, lo que ha generado que las familias se encuentren en una situación crítica.

"Todo esto ha generado que tanto sacerdotes como catequistas sean más flexibles y escuchen sus razones por los cuales postergaron los sacramentos. Tenemos que más ser flexibles y ponernos en los zapatos de cada familia, acompañarlas en estas situaciones que son nuevas para todos".

Afirmó que de cada 10 niños que van a recibir alguno de estos sacramentos dos están en esta situación difícil, incluso se da el caso de que los padrinos o los papás han enfermado y en muchas ocasiones no tienen para la compra de los medicamentos o alimentación.

"Nos han dicho ´no tenemos para el sacramento´, es decir no tenemos para el vestido, no tenemos para la vela, no tenemos para esto o los padrinos se enfermaron o alguien de casa se enfermó o la escuela nos está demandando economía o uno del hogar perdió el trabajo, entonces algunas familias están deteniendo su sacramento".

Esto luego de que se ha reactivado la segunda etapa el ciclo de catequesis 2020-2021, el cual se realiza a través de plataformas digitales y las cuales adecuan con la realidad de cada familia.

"Nuestro Obispo dio la autorización para poder celebrar en las parroquias estos sacramentos con base a la nueva normalidad, que implica que se realicen las celebraciones correspondientes al ciclo 2019-2020 con grupos más pequeños, prácticamente noviembre finales y diciembre se van a realizar los sacramentos, ya están agendados casi en todas las parroquias".

Cebada Tejeda refirió que ordinariamente cada parroquia tiene hasta 150 niños tanto para confirmación y primera comunión, aunque hay quienes tienen 50 o 70 pero dada la situación que prevalece y se tendrán que hacer por grupos, lo que implicará que se hagan hasta cuatro celebraciones si es que la cantidad de niños es superior a 100.

"Considero que en Catedral que es en donde yo me encuentro hay 47 niños para recibir la confirmación y se hará en dos celebraciones, mientras quienes tienen 150 para comunión, van a tener que hacerlo hasta en cuatro celebraciones".