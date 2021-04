Caso de detenidos en estudio de tatuajes no es el único, aseguran

El caso de los siete detenidos en Orizaba de manera irregular y luego presentados como presuntos culpables de delitos no es el único que hay, pues al dar a conocer su demanda para que sus seres queridos salgan libres, las familias se han encontrado con otros casos similares.

Abigail Martínez, hermana de Raúl, de 19 años, quien es inculpado por ultrajes a la autoridad y permanece detenido, comentó que hay familias que tienen a algún pariente en la cárcel en situaciones similares.

"Este caso se viralizó porque son unos niños y un señor mayor los acusados, ya empezaron las campañas y eso va a ser un distractor y no queremos que nuestro caso quede en el aire, en el limbo, y no queremos que nuestros familiares sean procesados por una acusación injusta", dijo.

Mencionó que además de que cada uno de ellos está seguro de que sus parientes son inocentes, hay pruebas de que su detención se dio de forma irregular y las pruebas están en la Fiscalía de Orizaba, pues en su momento cinco personas interpusieron la denuncia por desaparición.

Agregó que a pesar de que solicitaron una copia certificada de esas denuncias, no se las quisieron dar por diversas excusas y de eso el juez argumentó que no hay pruebas suficientes para demostrar que los hechos no son como lo asegura la Fiscalía.

Cabe recordar que el pasado 30 de marzo se conoció que cinco personas habían desaparecido en Orizaba del centro de la ciudad luego de fueran privados de su libertad por sujetos armados, posteriormente se supo que eran 8 en total, aunque en la audiencia del domingo el juez permitió la liberación de un estudiante menor de edad.

Quienes permanecen detenidos son: José Rogelio, de 35 años, tatuador; Raúl, de 19 años, estudiante; Adriana Isabel, de 22 años, empleada de un negocio del centro de la ciudad; Itzel Marceli, 20 años; Gabriel, 20 años; Erwin, de 19 años, y Gonzalo, de 64 años, vendedor de comida.