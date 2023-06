Carreteras veracruzanas bajo poder del hampa, acusa AMOTAC; alista paro nacional

Hasta 40- 50 robos al transporte público registra la Alianza Mexicana de Organizaciónes Transportistas AC. (AMOTAC) en las diferentes carreteras y autopistas del país, pues ya es generalizado, se presentan a toda hora y en cualquier parte de la República Mexicana.

"En la semana tenemos varios asaltos, la verdad unos 40- 50 asaltos, y los tramos en todos lados, ya los tenemos a nivel nacional todos estamos en la mismo. Le exigimos al Gobierno Federal que ponga más seguridad porque sinceramente no la vemos en las carreteras, la semana pasada mataron a dos compañeros y los abandonaron ahí a un costado de la autopista (México- Veracruz 150D), ahí entre Yanga y Amatlán, y a dónde estaba la policía, porque fue a plena luz del día", informó el delegado regional de la Amotac en Orizaba, Valentín Romero Trujillo.

Explicó que durante esta semana tuvo que viajar a Coatzacoalcos partiendo desde Orizaba, y encontró una patrulla de la Guardia Nacional a mitad de camino, asegurando que es inconcebible que no haya seguridad en carreteras.

"Encontramos una sola patrulla de la Guardia Nacional y a mitad de camino, no es posible, donde tienen a tanto oficial de la Guardia Nacional que ingresa".

Cuestionado sobre la inseguridad que prevalece en las cumbres de Maltrata, límites con el estado de Puebla, él también Consejero Nacional de la AMOTAC, dijo que la seguridad es nula, a pesar de que los gobiernos de Veracruz y Puebla digan que mantienen vigilada la zona.

"No es cierto, sinceramente no es para engañar a la ciudadanía porque los que lo han vivido, no es posible que si una patrulla de la Guardia Nacional esté cubriendo hasta 120 kilómetros, así está cubriendo la seguridad, no sabemos a quien están protegiendo, a la delincuencia o están protegiendo a la ciudadanía porque sinceramente eso no es cierto".

Esto en el marco de la salida del pliego petitorio que habrán de exigir este próximo 29 de agosto durante el paro nacional que realizará la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas AC. (AMOTAC), en las diferentes carreteras y autopistas del territorio mexicano.

Informó que en la región de las altas montañas, decenas de unidades del transporte público federal agremiados a la AMOTAC bloquearán totalmente la circulación de la Autopista 150D Puebla-Orizaba y Viceversa, al igual que la carretera federal 150 Orizaba- Tehuacán a la altura de la Laguna de Nogales, como parte del paro nacional.

Romero Trujillo aseguró que estarán exigiendo a las autoridades Federales y Estatales se refuerce la seguridad, ya que ello lacera la economía no solo de los transportistas sino de la población en general a causa del incremento de inseguridad y abusos hacia este sector de la población.

"Es un hecho que el próximo 29 de agosto realizará una manifestación y movilización nacional pacifica en las principales carreteras de los 32 Estados del Pais, debido a la falta de respuestas y atención a nuestras demandas sobre la problemática que vive el transporte nacional en todas sus modalidades como son carga, turismo y pasaje. Representamos el 87 porciento del parque vehicular a nivel nacional no tengo exactamente la cantidad de operadores o dueños que participarán, pero es la mayoría en los 32 Estados de la República en que se va a hacer presencia".

Dijo que desde las 8 de la mañana reunirán en la zona conocida como el Rincón de las Doncellas y el Paradero de San Cristóbal., "Posiblemente nos vamos a venir a la curva de la Laguna (de Nogales), ahí se va a cerrar la Autopista 150D Puebla- Orizaba y se va a cerrar la (carretera) federal (150) hasta que tengamos una respuesta por parte del Gobierno Federal y Gobiernos Estatales, sino no hay respuesta seguimos el Paro hasta el día 30 (de Agosto)".

Dentro del pliego petitorio se contempla: el emplazamiento por parte de la SICT para los vehiculos de Carga y Turismo de modelo atrasado que ya se encuentran registrados en su sistema. Tarifas Oficiales de Operación. Sin ellas es imposible el poder renovar nuestras unidades.

Así como la prohibición de los vehiculos doblemente articulados, causantes de miles de muertes por los accidentes donde a diario participan; se detengan los abusos y Extorsiones por parte de las Policias tanto Estatales Municipales en el País.

Aunado a la disminución del costo de las carreteras de cuota, ya que sus cobros son excesivos, carecen mantenimiento, por lo cual están en mal estado, No cumplen con los servicios que ofrecen. Asegurando que es necesario que ya se autorice la reclasificación de carreteras por parte de la SICT.

Por último, externó que no al pago de los Permisos Municipales, que nos exigen para ingresar a las ciudades para realizar nuestro trabajo de abastecer la canasta básica.