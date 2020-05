Carne de ganado robado se comercializa en límites de Veracruz y Tabasco

Entre los límites de Veracruz y Tabasco, se comercializa carne de res que son robadas de los ranchos, aseguraron los propios productores pecuarios de la zona.

A un costado del cercado que delimitan los predios y en una zona de 60 metros cuadrados, fueron destazadas cuatro reses en menos de seis horas, calculan los ´caporales´, quienes responsabilizan a los cuatreros que utilizan unidades de carga para llevarse a los animales en canal.

Los afectados, refieren que hay tres mercados en donde llega la carne robada, una de ellas es en la central de abasto de La Venta, Tabasco, hasta donde llegan taqueros, restauranteros y amas de casa del municipio de Agua Dulce para comprar ésta carne, supuestamente por su calidad y bajo precio.

Narraron que para que los ladrones no sean descubiertos, matan a los animales por la madrugada y los que ya no se pueden llevarse en sus unidades, los dejan morir desagrados aunque ya no ocupen su carne.

Sin conocer su procedencia e incluso sin saber si el animal estaba enfermo antes de ser sacrificado, los compradores adquieren el producto que finalmente termina en las mesas de las familias hidrómilas.

A pesar que el abigeato es un delito tipificado en el código Penal Federal, hasta el momento las autoridades de ambos estado no han hecho nada para detenerlo, por lo que estos casos van en aumento.