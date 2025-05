Candidatos de Veracruz temen denunciar por amenazas del crimen organizado

El presidente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, advirtió que candidatos de distintos partidos han recibido amenazas del crimen organizado y evitan presentar denuncias por miedo a represalias, ante lo que calificó como una política fallida de seguridad en Veracruz.

"En materia de seguridad ha habido una pésima política. No están haciendo nada", sostuvo. Añadió que el problema no es exclusivo de su partido: "No nada más los del PRI tienen miedo, a muchos los han amenazado".

Explicó que el llamado oficial a denunciar carece de efectividad ante el contexto de riesgo que enfrentan los aspirantes en sus comunidades. "Decir que se interponga una denuncia es ponerlos en riesgo. Porque los está amagando la delincuencia organizada", afirmó.

Reconoció que hay más casos de los que se reportan oficialmente."Son muchos más y muchos nos comentan en lo privado las amenazas, pero también nos dicen que no hagamos nada porque si no van a tener consecuencias", dijo.

El dirigente priista planteó que la alternativa debería ser una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno.

"Creemos que sí debe de haber mayor atención de parte del gobierno federal, estatal, inclusive hacer una coordinación con los gobiernos municipales, tal vez una investigación y en vez de la denuncia".

HOMENAJE SIN COLORES

Ramírez Arana acudió este domingo al Congreso local para participar en el acto póstumo en honor al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, cuyas cenizas fueron recibidas en el recinto legislativo.

"Hoy estamos aquí para este homenaje luctuoso, acudiendo fieles a la generación que él creó de políticos", declaró. Afirmó que el evento trasciende cualquier militancia. "No es un tema de partidos políticos, es un tema de revisar la historia".

Sobre la polémica que generó el acto, defendió su realización. "Es indiscutible que ha sido uno de los mejores gobernadores de Veracruz. Es muy bien merecido este homenaje", aseguró.

"Esto no se debe de politizar. Es un homenaje merecido a un gobernador del estado, independientemente de los partidos políticos", concluyó. "Fue un gobernador muy querido que hasta la fecha se le recuerda con mucho cariño en lo largo y ancho del estado".