Candidato del PT a alcaldía de Ixtaczoquitlán renuncia a contienda

Lamentó que el cambio de planilla se haya hecho sin dárselo a conocer, por lo que junto con los integrantes de su planilla original estuvieron haciendo campaña para otros.

El candidato criticó la "mala jugada" que le hizo el PT y de las cuales se enteró hasta que se publicaron las listas en observancia general, que fue cuando intentó entablar diálogo con la dirigencia estatal, pero ante la nula respuesta a sus justas exigencias de colaborar con su propio equipo de trabajo, decidió dar un paso al lado.

"De manera conjunta y en consenso con mis asesores, mi familia y con mi equipo de trabajo he decidido dar un paso al costado en la elección para presidente municipal de la que soy partícipe en estos momentos. Las personas que me conocen saben de mi integridad moral, mis principios y mis valores y desgraciadamente no puedo seguir en una contienda donde yo no pueda garantizar esas virtudes hacia ustedes, el pueblo", expresó.

Nacho Herrera envió a través de este edio un agradecimiento de corazón a los ciudadanos, a quienes llamó a participar en esta contienda electoral para emitir su voto y los llamó a hacer saber a los participantes de sus necesidades, además de recalcar que como pueblo, son los que mandan y tienen el poder.

