candidato_del_pri-pan-prd_en_poza_rica_denuncia_amenazas

Sin precisar más información, Velázquez Ayala aseguró que ha recibido constantes amenazas; sin embargó -agregó- está situación no impedirá que continúe con su campaña y sus deseos que ganar las elecciones para gobernar Poza Rica.

"Estoy seguro de que vamos a ganar. No nos vamos a dejar amedrentar, seguiremos adelante porque representamos a la mayoría de los ciudadanos y el compromiso es con ellos. No nos vamos a dejar, no nos bajaremos, continuaremos trabajando por todos y para todas".

Será el PRD quien interponga la denuncia ante la FGE para esclarecer estos hechos y garantizar la seguridad de las y los candidatos.

