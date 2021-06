Candidata en Mendoza presenta denuncia por violencia de género

Debido a los presuntos ataques que se han estado registrando en su contra "por el hecho de ser mujer", la candidata de "Va por Veracruz" a la alcaldía de Ciudad Mendoza, Ingrid Romero García, informó en rueda de prensa que interpuso una denuncia por violencia política en razón de género, además de hacer un llamado directo al candidato de la coalición Juntos Hermosa Historia, Héctor Rodríguez, a que pare las agresiones en su contra.

"El problema no ha sido mi color de ojos, el problema no ha sido mi color de cabello, el problema no ha sido mi color de piel, el problema ha sido que soy mujer y por eso han denostado mi persona y también la persona de las grandes mujeres que me acompañan en esta planilla y de los muchos hombres que se han sumado a ella".