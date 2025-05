Candidata de Morena en Sayula, denuncia campaña 'sucia'

La candidata de Morena a la presidencia municipal de Sayula de Alemán, Mirna Adriana Rufino Martínez, denunció públicamente una supuesta campaña de desprestigio en su contra, derivada de publicaciones en redes sociales y medios digitales, las cuales, aseguró, contienen información falsa.

A través de sus redes oficiales, la aspirante señaló que recientemente fue difundido un contenido con el que se busca dañar su imagen pública. "Solo dañan su credibilidad al informar mal a su audiencia", escribió al referirse al medio que compartió la publicación.

Rufino Martínez sostuvo que los señalamientos carecen de sustento y atribuyó estos ataques a "grupos políticos que ya se sienten derrotados". Reiteró que las campañas deben centrarse en propuestas y no en descalificaciones. "Las elecciones se ganan en las calles, puerta por puerta, con un gran proyecto real que beneficie a la población, no con guerra sucia", expresó.

Asimismo, la candidata morenista hizo un llamado a las autoridades locales, estatales y federales para que se le investigue y se compruebe su "honestidad y transparencia". También responsabilizó públicamente al medio de comunicación, al reportero y a quienes estén detrás de las publicaciones, de cualquier acto de violencia en su contra o hacia su equipo de campaña.

Advirtió la aspirante en una de sus publicaciones, al tiempo que informó que ya se ha iniciado un proceso legal por estos hechos.

Finalmente, Rufino Martínez agradeció el respaldo que, dijo, ha recibido de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nahle, al tiempo que envió un mensaje a sus adversarios políticos:

"Aprovecho para agradecer a los adversarios políticos del PT. Gracias por hacer evidente su frustración y derrota. Les aclaro que en Morena Sayula de Alemán no estamos solos. El hecho de ser mujer no me hace débil; las mujeres somos más fuertes que nunca. Agradezco el total respaldo y aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nahle. Gracias por apoyar y respaldar mi campaña y la campaña de todas las mujeres".