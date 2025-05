Candidata a alcaldía de Tamiahua, procederá contra quienes quemaron piñata con su imagen

La candidata del Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de Tamiahua, Citlali Medellín Careada informó que presentará una denuncia por violencia política en razón de género, por la quema de una piñata con su imagen, organizado por el ayuntamiento.

"Y en este caso, no solo fue violencia simbólica y moral, fue violencia política en razón de género, ejercida desde el poder contra una mujer que hoy es candidata a la presidencia municipal, su servidora", expresó.

Precisó que durante el evento conocido como "la quema del mal humor", en el marco del carnaval organizado por la actual administración, se llevó a cabo un acto profundamente ofensivo, denigrante y cobarde: la quema de una figura que representaba su imagen, acompañada de un caballo; un acto que claramente hace referencia a la pérdida de su yegua Cleopatra el año pasado, que ya fue objeto de burla en ese entonces.

"Este acto no es una sátira política. No es crítica, ni libertad de expresión. Es un acto deliberado, con intención de causar daño, que tiene una lectura simbólica clara: ridiculizar, humillar y deslegitimar a una mujer que compite políticamente, desde un espacio que debería representar a toda la ciudadanía y no prestarse a persecuciones ni linchamientos políticos", agregó.

Consideró que además fue una violación a sus derechos de personalidad, su honra, su imagen, a la privacidad y a su integridad moral.

"No es menor: es un acto de violencia institucional, realizado desde el poder, con recursos públicos y con la finalidad de perjudicarme política y emocionalmente", añadió.