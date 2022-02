Esta agrupación, que desde hace más de tres años se dedica a buscar apoyos, ha visto cómo se extinguen vidas de menores por esta causa.

"Este padecimiento es algo que se les dificulta a los padres detectar; a veces solo ven al niño que no come y piensan que son melindrosos, o que el niño tiene mucho sueño, se fatiga y de plano no quiere hacer nada, y cuando el niño sigue con este tipo de síntomas lo llevan al doctor y lamentablemente resulta ser cáncer".

Para evitar que la tasa de mortalidad en los niños con esta enfermedad crezca, JUNCAF han podido apoyar a menores con su tratamiento.

"Desde que iniciamos trabajos apoyamos a seis niños y que gracias a Dios están bien; lo más triste es que también tenemos un registro de que dos ya fallecieron. Uno de los problemas es que en su mayoría son familias de escaso recursos y solo una consulta con especialista son mínimo mil pesos; a esto hay que sumarle el gasto para sus quimioterapias. 40 mil pesos lo más barato, pero llega a costar hasta más de 250 mil en algunos casos".

Dijo que es lamentable que en el país y en la entidad a quienes requieran de medicamentos no se les pueda proporcionar, pues en ocasiones no se cuenta con ellos y se deben de conseguir en el extranjero, lo que hace que los precios se eleven aún más; "en México no hay medicamento especial, pero se trata de luchar con este padecimiento. A la fecha hay una niña que sigue su lucha contra el cáncer, aún sigue su lucha con más de dos años y ya llevaba medio año de tratamiento".

El grupo Juntos por unas Caras Felices (JUNCAF) inició actividades el 29 de octubre del 2018 en Misantla; desde entonces, buscan apoyar a las familias de menores que sufren este padecimiento.