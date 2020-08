Campo, abandonado y sin apoyo a la población indígena

Un campo abandonado y falta de apoyo a la población indígena es lo que prevalece en la zona y el país, por lo que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nada hay qué celebrar, indicó el dirigente de la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ), Isidro Tehuintle Pacheco.

"Desgraciadamente nosotros estamos viendo como organización que representamos a municipios de varios pueblos que el gobierno menciona a los indígenas pero hay mucha pobreza y no ha ayudado nada nada a los pueblos indígenas", comentó.

Tehuintle Pacheco señaló que de las promesas que hicieron los que ahora son diputados locales y los que ahora están en el gobierno, nada se ha concretado y la sierra de Zongolica está abandonada en todos sus aspectos.

Mencionó que no hay nada en el campo, en la salud, la inseguridad, hay muchos secuestros y muertos y la pobreza extrema está aumentando.

Consideró que a la población indígena no se le valora, no hay nada favorable para la gente, y si no hay un cambio en las políticas que se siguen, esto va a empeorar aún más.

Indicó que con la pandemia del coronavirus no saben si existe o no existe, pero en la sierra les está pegando la diabetes, el dengue, la influenza, y la gente está muriendo.

"Si el gobierno quiere a los indígenas, aprecia a los indígenas, ahora es cuando, que hagan campañas contra la diabetes, para acabar con esa enfermedad, con el dengue que también está pegando, hay niños que tienen dengue y es lo que debe haber el gobierno", indicó.

El dirigente de la OINSZ criticó el que no se dé espacio a los indígenas en las decisiones de gobierno y hasta las candidaturas a cargos de elección popular, pues no se les toma en cuenta.