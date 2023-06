'Caminata por la Vida' en Orizaba, en marco del Mes del Superviviente del Cáncer

Con el fin de dar el mensaje de que sí se puede superar el cáncer, un grupo de sobrevivientes de esa enfermedad y sus familias llevaron a cabo una "caminata por la vida" sobre la Calle Real la mañana de este sábado en el marco del Mes del Superviviente de Cáncer

"Una vez que se diagnostica el cáncer es desgastante. Es importante que el diagnóstico no sólo lo entienda el paciente, sino la familia. Hoy en día el cáncer no es muerte, anteriormente nos decían: tienes cáncer y ya estábamos casi cavando el hoyo y escogiendo nuestra cajita ¿verdad? Ahorita no", puntualizó la tanatóloga del IMSS Maricruz Aguilar Martínez.

Indicó que hay personas que padecieron cáncer de niños, otros jóvenes y algunos más de 70 años y que lograron superarlo y la clave es tener el apego al tratamiento y fe en ellos y en su deidad, así como obedecer las indicaciones médicas.

Comentó que quienes van a recibir una quimioterapia deben prepararse, lo implica tener una alimentación sana y descansar, porque hay quienes no lo hacen así, sino que quieren seguir otro ritmo de vida, pero no es así.

Destacó que la enfermedad da un mensaje de que deben parar y atenderse y si se hace a tiempo y la persona pone de su parte, lo va a superar, pues el 80 por ciento del éxito en el tratamiento es el paciente y el resto el medicamento.

La tanatóloga reconoció que hay cánceres que son muy agresivos y que se detectan cuando ya invadieron muchos órganos y aún cuando pareciera que ya no hay nada que hacer, sí se pueden hacer muchas cosas para "bien morir", con apoyo y terapia tanatológica.

Esta caminata que se realizó de la altura del Poliforum Mier y Pesado al Hospital General Regional de Orizaba fue organizada por Corazón Alma y Vida (Coavi), asociación con sede en ese nosocomio que lleva diez años de existencia y está integrada por personal jubilado del hospital, personal operativo, familiares de pacientes fallecidos y otros de pacientes que han sobrevivido.