Caminamos juntos: Mónica Robles recibe apoyo de mujeres y pescadores en el norte de Veracruz

Mónica Robles Barajas, precandidata al Senado de la República, sostuvo diversos encuentros en la región norte del estado de Veracruz, como parte de su recorrido por toda la entidad para conocer y escuchar las necesidades del pueblo.

Por la mañana de este miércoles 29 de noviembre, sostuvo un encuentro con militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tuxpan, quienes destacaron su carrera política y los resultados que otorgó por el bien del pueblo de Veracruz como diputada local en dos ocasiones desde el Congreso del Estado.

Del mismo modo, respaldaron su postulación como precandidata al Senado de la República en el proceso interno de Morena.

Como parte de recorrido, Mónica Robles Barajas se reunió a media mañana con mujeres en el municipio de Álamo, quienes la arroparon en una caminata que realizaron en el municipio para demostrar su respaldo.

En la reunión, mujeres expresaron sus inquietudes y la necesidad de continuar trabajando para garantizar una vida libre de violencia. Se destacó que, desde el Congreso del Estado, Mónica Robles fue la voz de las mujeres en las dos ocasiones que fue diputada, impulsando reformas en favor de sus derechos.

"Lo que me respalda es mi trabajo, mis resultados, mi trayectoria, he sido dos veces diputada local, representando al sur del estado y siempre impulsando reformas, cambios en las leyes que se traduzcan en beneficios concretos, he sido la diputada que más iniciativas presentó y más iniciativas logró que se aprobaran".

"Por mencionar que algunos de los cambios, que creo que valen la pena y que particularmente las mujeres conozcan, está la reforma al Código Civil en materia familiar que impulsamos, una reforma muy importante, que alguno de los cambios son que ahora las mujeres que se divorcian o se separan, tienen derecho a demandar un pago por el tiempo que dedicaron al trabajo en el hogar, al cuidado de hijas e hijos, de la familia, es decir, no una pensión alimenticia para los hijos menores de edad, sino una pensión que se llama pensión compensatoria", detalló la precandidata al Senado por Morena.

Mónica Robles dijo que su interés no es llegar a un cargo público, sino seguir trabajando con la experiencia que ha adquirido para seguir generando oportunidades para las y los veracruzanos, acelerando la transformación y la defensa del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más tarde, se reunió con más de 200 pescadores de Tuxpan, Nautla, Tecolutla y Tamiahua, quienes le mostraron su apoyo como precandidata de Morena al Senado e hicieron saber sus necesidades y la urgencia de recibir apoyo para ser un sector competitivo.

Mónica Robles escuchó con atención la problemática que enfrentan ante la introducción de tilapia extranjera que representa una competencia desleal. Del mismo modo, compartieron las dificultades por el exceso de trámites que deben cumplir ante Conapesca.

En la reunión, la exdiputada destacó la importancia del sector pesquero en todo el estado y en regiones como Tuxpan, en donde se cuenta con un puerto de Altura y la actividad pesquera el sustento de miles de familias.

"Hay mucho que hacer todavía, hay carencias todavía, sabemos que el clima no ha sido siempre favorable, pero desde el Senado estaremos impulsando que haya más recursos", declaró en una entrevista concedida en la cabina del noticiero Radio Cañón 88.7 FM, conducido por Demetrio Ruiz Sordo.

Y agregó: "El propósito es estar cerca de la gente, conocer, escuchar las problemáticas, y por supuesto profundizar la Cuarta Transformación en el estado Veracruz, creo que hemos avanzado, sin embargo, también hay áreas de oportunidad, hay temas que corregir y eso es lo que estaremos haciendo si nos permiten llegar al Senado de la República".

Mónica Robles ha recorrido de norte a sur el estado de Veracruz para mantenerse cerca del pueblo, a lo largo de 25 años de trayectoria como activista social, en cargos públicos y desde el sector privado.