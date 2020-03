El presidente municipal de Maltrata, Gustavo Rosas Huerta, dijo desconocer totalmente el proyecto de reubicación de la Caseta de Peaje 045 de Fortín a la recta de Balastrera, además de que no lo aprobaría pues ocasionará una grave afectación a su municipio.

Afirmó que intentará dialogar con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para que el municipio de Maltrata no se vea afectado con "ese muro", ya que la mayor parte de sus habitantes viajan diariamente a los municipios de Ciudad Mendoza, Nogales y Orizaba a trabajar.

"Estamos esperando que nos dé audiencia el señor gobernador, ya mandamos unos escritos al Presidente de la República para que vea y que no seamos afectados; yo como presidente municipal y toda la comuna no estamos de acuerdo que sea reubicada y nos afecte, nosotros quisiéramos que nos mandarán una empresa o una fuente de empleo pero no que nos acaben con este tipo de situaciones", afirmó.

Afirmó que toda la ciudadanía de Maltrata acude a trabajar a Ciudad Mendoza, Nogales y Orizaba, ya que el municipio no cuenta con fuentes de empleo.

"Diario viajan, no tenemos una fuente de empleo; y quedé claro, hasta este momento yo no tengo ningún acercamiento con el gobernador y hasta ahorita ignoro a dónde la vayan a poner".

Incluso, aseguró no ha aceptado ni aceptará dicha reubicación, que afectará drásticamente a su municipio.

Cuestionado si se incrementaría la inseguridad por la reubicación, el edil dijo: "esos son temas que deben de ver y no sólo venir a beneficiar a los que más tienen, si el plan del Gobierno Federal es el de apoyar al que menos tiene, entonces si van a beneficiar al que más tiene entonces van en contra de su propia política".

Afirmó que el Gobierno Estatal y Federal debe de encargarse de la seguridad en las Cumbres de Maltrata, de la autopista 150-D Veracruz-México y garantizar el bienestar de los usuarios.

"En la cabecera, donde está en resguardo la Policía Estatal no ha habido incidentes, pero en los límites de Puebla es donde aún continúan los atracos y ahí le corresponde a la Policía Federal de Caminos y Sedena".

Asimismo dijo que al momento no ha visto la presencia de la Policía Estatal de Caminos que anunció el secretario de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Soledad Atzompa.