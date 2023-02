Debido al acoso hacia deudores, algunos terminan cambiando de casa: Uzade

A través de un bombardeo, ciudadanos reciben publicidad para comprar en las grandes tiendas comerciales; sin embargo, si llegan a fallar alguna vez, entonces empieza un acoso no sólo hacia la persona, sino hasta a las familias, por lo que hay algunos que se han visto forzados a cambiar de residencia, indicó el delegado de la Unión Zapatista de Apoyo a Deudores (Uzade), David González Rojas.

"Sobre todo hemos visto de grupo Coppel que realizan un verdadero acoso sobre las familias, pero no sólo son ellos, todo tipo de empresas, por lo que la población debe tener cuidado al momento de adquirir algo a crédito", señaló.

González Rojas mencionó que ellos nunca le dicen a la gente que no pague, pero sí buscan que paguen lo justo.

Explicó que el problema de las personas es que si se llegan a atrasar uno, dos o tres pagos entonces se les hace un adeudo enorme, porque les cobran interés sobre interés.

Recordó que empresas grandes como Coppel y Elektra son las que tienen un buen nicho de deudores, sobre todo de clase media baja, que son las personas que no tienen otra forma de poder adquirir algo si no es a crédito, entonces se endrogan por comprar zapatos, ropa, algún mueble y a lo mejor hacen sus cuentes y si les da para pagar, pero si llegan a tener algún imprevisto es cuando se vuelve una pesadilla para ellos.

Agregó que cuando intervienen como Uzade buscan llegar a un acuerdo, que no es lo mismo que una reestructuración de deuda, porque esto es como si no hubieran pagado, porque no les cuentan todo lo que abonaron, pero muchos con tal de no tener ese acoso de la cobranza, acceden a la reestructuración.

El negocio de las empresas

Señaló que el negocio de esas grandes empresas es que la gente no pague, porque ahí cobran grandes cantidades e incluso muchas tienen seguro de deuda y a veces venden su cartera vencida a grupos de abogados.