CAM Misantla se presentarán en demostración de escoltas

Alma Rosalía Pérez Vásquez, directora del Centro de Atención Múltiple ´Dr. José de Jesús González´ dio a conocer que alumnos de la institución estarán presentes en la demostración de escoltas en Martínez de la Torre en próximas fechas, participación que destaca la inclusión en las actividades de las instituciones educativas.

"La zona 304 vamos a participar con los dos CAM que tenemos, una en la zona de Juchique de Ferrer y nosotros de Misantla, en una demostración de escoltas el día 23 de febrero en la Ciudad de Martínez de la Torre,, con la región de sector de primarias de educación básica, entonces estaremos ahí demostrando que los chicos con discapacidad también pueden estar en eventos como estos".

Una de las escoltas está integrada por niños de educación básica de entre 6 y 7 años de edad y una más con jóvenes que cursan su educación y formación para el trabajo es decir adolescentes, para la directora esto es importante, pues con ello se motivan a los padres de familia.

"Es una gran satisfacción y una motivación para los padres de familia, que vean que sus hijos si pueden, porque eventos así los ven muy lejos, ´hay mi hijo no va a poder participar´, ´mi hijo no tiene la habilidad´, y no lo han descubierto que, si tiene esa habilidad, obviamente como Educación Especial nosotros hacemos todas las adecuaciones pertinentes para que puedan estar, y eso motiva mucho a los papás para decir que pueden".

El mensaje a la sociedad

"Y a la sociedad para que vean que, si pueden, simplemente todos aprendemos diferente, entonces esa es la parte que debemos seguir trabajando con la sociedad, el ser empáticos, y ver que todos somos diferentes, pero podemos hacer las cosas".