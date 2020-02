Califica Trump como "desastre absoluto" el proceso del Partido Demócrata en Iowa

El Partido Demócrata de Iowa anunció que los resultados de caucus celebrado el lunes, se darán a conocer este martes, luego de que funcionarios del partido verifiquen los datos de forma manual, informaron medios estadounidenses.

De acuerdo con Aristegui Noticias, un proceso que suponía que traería claridad a la carrera rumbo a representar el partido en la elecciones presidenciales del próximo noviembre, se convirtió en un momento de gran confusión para simpatizantes y aspirantes.

En ese momento, Mandy McClure, directora de comunicaciones del partido, señaló que "además de los sistemas tecnológicos que se utilizan para tabular los resultados, también estamos usando fotos de resultados y un rastro en papel para validar que todos los resultados coincidan y garantizar que tengamos confianza y precisión en los números que informamos.

"La aplicación no funcionó. Las cosas no salieron bien. He estado tratando de llamar durante varias horas para informar mis resultados ", dijo Courtney a NPR.

A pesar de no haber resultados, los candidatos salieron a dar sus discursos frente a sus simpatizantes. La primera en hacerlo fue la senadoraAmy Klobuchar y luego el ex vicepresidente Joe Biden quienes dieron sus mensajes triunfales.

Durante las primeras horas de este martes, el presidente Donald Trump calificó comoun "desastre absoluto" el caótico proceso celebrado por el Partido Demócrata en Iowa para elegir a su candidato presidencial, mientras la divulgación de los resultados del caucus estatal era aplazada de forma indefinida.

