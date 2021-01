Buscarán que maestros de Veracruz obtengan vacunas contra COVID-19

El titular de la Secretaría de Educación de Educación, Zenyazen Escobar García, señaló que sigue sin tenerse fecha para el regreso a clases presenciales, pues no se tiene un panorama claro aún por la pandemia, aunque al ser uno de los estados con más maestros se buscará que sean de los primeros inmunizados contra el COVID-19.

Refirió que las actividades que se están planeando están consideradas de manera virtual.

Mencionó que el próximo 2 de febrero iniciarán las preinscripciones para nivel básico de forma virtual, a fin de evitar la aglomeración de padres de familia en los centros educativos.

Señaló que la entrega de boletas se ha hecho a través de correo electrónico "y resultó todo un éxito".

Respecto a la posibilidad de que el próximo ciclo escolar pudiera ser de manera presencial, indicó que todo depende del comportamiento de la pandemia.

"Aquí en el estado de Veracruz hemos sido muy responsables, el gobernador muy responsable, el Consejo de Salud, en no apresurarnos en cierto momento. Incluso hacía mi hubo ciertas críticas por no tener la celeridad de regresar hasta no tener la certeza de un regreso en el cual fuera seguro y no se expusiera a los alumnos", indicó.

Escobar García destacó que al ser Veracruz el tercer estado con mayor número de docentes, se buscarán que estén considerados en la aplicación de la vacuna de manera pronta. El secretario recordó que en la entidad hay 137 mil maestros.

Mencionó que el viernes tuvo una reunión virtual con la titular de la SEP, la maestra Delfina Gómez Álvarez, con quien espera trabajar para contribuir a la educación en el país y el estado.

El secretario fue entrevistado tras realizar un recorrido para supervisar la construcción de la barda perimetral del Cobaev de Yanga.