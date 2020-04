Buscará SEV llevar clases a distancia a zonas aisladas

A pesar de que el próximo lunes dará inicio el ciclo escolar virtual, la Secretaría de Educación de Veracruz ha detectado que en algunos lugares de la entidad no se cuenta con señal de telecomunicaciones y mucho menos internet, por lo que ya buscan los medios para poder difundir los contenidos educativos, confirmó el titular de la dependencia, Roberto Zenyazen Escobar García.

En visita a la Jurisdicción Sanitaria VII de Orizaba, hizo entrega de 200 caretas y gel antibacterial para personal médico y de enfermería del Hospital Regional de Río Blanco.

"Nosotros como tal estamos trabajando los orígenes del internet porque en algunos lugares apartados como Huayacocotla y Tantoyuca no hay red ni señal y estamos buscando todos los medios para poder difundir los contenidos educativos y pudiera ser a través del canal de televisión RTV", dijo.

Señaló que se encuentran trabajando con la Unidad de Planeación y Control Educativo para desarrollar un sistema con el cual se apoyarán, a través de los agentes municipales, y lleven cuadernillos etiquetados con el nombre de cada niño y el grado en el que están.

"Estamos trabajando en ello para cubrir al cien por ciento el territorio estatal porque hay que reconocer que hay comunidades en las cuales no hay señal, como en la Sierra de Zongolica, donde también hay muchos lugares en los que no hay ni señal ni teléfono y no pueden tener clases, aunque de igual manera lo estamos complementando con la televisión abierta, para cumplir con programas a nivel nacional".

Puntualizó que es muy importante que los pequeños den un repaso a sus materias ya que en muchas de las veces llegan a la secundaria sin saber multiplicar.

Señaló que las clases de manera virtual en Educación Básica y Media Superior forman parte de la programación y los esquemas que plantea el Gobierno Federal, por lo que con el uso de las plataformas de la Secretaría Educación Veracruz también se transmiten las clases que se tienen a través de la radio.

Escobar García dijo que aún no hay fecha para el regreso a clases de manera presencial, por lo que al momento la indicación es resguardarse por seguridad de alumnos y maestros.

"El ciclo escolar virtual comienza el próximo lunes con lenguas para todos, con el cual tendremos la enseñanza de la lengua inglesa y que se va a complementar con la enseñanza de la lengua náhuatl, y todo se transmitirá a través de la plataforma www.sep.com.mx; ahí se tiene material de todas las materias para poder bajar el acompañamiento que se tenga que dar".