Señaló que la gente está dispuesta a pagar sus recibos, sobre todo cuando se trata del equipo de bombeo que lleva el agua a los hogares, pero también llevan bien su cuenta de cuánta energía ocupan en esto al mes y de aproximadamente 8 mil pesos que estaban pagando, en esta ocasión les llegó por 27 mil pesos.

"Ellos tomaron la lectura y saben lo que se consumió, que no es mayor a lo que se ha venido consumiendo en meses anteriores. El superintendente se comprometió a que harán un ajuste ahí para cobrar lo que marca el medidor. Venimos una comisión y yo de mi parte invité al enlace de Política Regional para que estuviera presente en el diálogo y no hubiera malos entendidos", comentó.

Rosas Cruz indicó que lamentablemente este es un problema que se da cada cierto tiempo, vienen algunos recibos bien y de repente cantidad muy altas.

Reconoció que hay algunas personas que no tienen medidor, pero eso no es culpa de ellos, ya que han pedido a la CFE que los instale, pero les hacen estimados y ahí es donde les llegan consumos muy altos que no corresponden a la realidad y por ejemplo en una ocasión intervino en favor de un señor de 65 años que no tiene ni refrigerador ni televisión y en su recibo le cobraban más de 500 mil pesos.

El presidente de Zepaniah señaló que el compromiso fue en que en esta misma semana la empresa atendería esa situación y de no ser así, la gente se organizaría para bajar a manifestarse.